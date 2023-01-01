الثانية في أقل من شهر.. جيش الاحتلال يعلن عن سرقة أسلحة من إحدى قواعده العسكرية

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، عن وقوع عملية سطو على قاعدة للجيش وسرقة مدفع رشاش من طراز "ماغ".



وقالت إذاعة الجيش في تغريدة على "تويتر": "حادثة أخرى لسرقة ذخيرة من قاعدة الجيش الإسرائيلي في النقب جنوبي البلاد".

وأضافت أنه تمت سرقة مدفع رشاش من نوع "ماغ" الأسبوع الماضي، من قاعدة جفعاتي الجوية.

وأفادت بأن الجنود نصبوا المدفع بالقرب من ناقلة جنود مدرعة، حيث تدربوا، ليقوم اللصوص هناك بسرقته.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية فتحت تحقيقا في الحادثة.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن المتحدث باسم الجيش أكد التفاصيل.