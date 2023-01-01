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الرئاسة الفلسطينية: القيادة ستدرس خياراتها لتحديد العلاقة مع "إسرائيل"

الأحد 18 يونيو 2023 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية: القيادة ستدرس خياراتها لتحديد العلاقة مع "إسرائيل"



رام الله/سما/

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الأحد، إن القيادة ستدرس خياراتها لتحديد العلاقة مع إسرائيل ومحاسبتها وملاحقتها قانونيًا في المحاكم الدولية.

وشدد أبو ردينة في مقابلة مع إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، تعقيبًا على قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة، على أن الاستيطان غير شرعي، ومخالف للقانون الدولي.

وأضاف: "البناء الاستيطاني وعدم تلبية حقوق الشعب الفلسطيني لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة".

وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، من أن هذه القرارات الاستيطانية الجديدة هي بمثابة لعب بالنار وتزيد من التوتر وتصعيد الأوضاع على الأرض، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يعد مقبولاً تحت أي ظرف من الظروف.

ودعا الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف مثل هذه القرارات الاستيطانية التي تنذر بتفجر الأوضاع وتصعيدها.

#الرئاسة الفلسطينية

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