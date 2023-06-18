لأول مرة منذ 15 عاماً .. إدخال قطع غيار الدراجات النارية إلى قطاع غزة

غزة/سما/

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الأحد، عن إدخال الشحنة الأولى من قطع غيار الدراجات النارية الجديدة إلى المحافظات الجنوبية - قطاع غزة .

وقالت وزارة النقل والمواصلات؛ بأنه وبناءََ على تعليمات معالي الوزير - عاصم سالم فقد إستكملت لجنة المواصلات في المحافظات الجنوبية لأعمالها بخصوص إدخال الشحنة الأولى من قطع غيار الدراجات النارية الجديدة لقطاع غزة.

وبينت؛ أن هذه الخطوات تأتي بعد جهود حثيثة قامت بها الوزارة مع الجانب الإسرائيلي لإدخال هذه الشحنة التي ستنعكس آثارها على أسعار قطع الغيار وتخفيضها .

الجدير ذكره؛ أن هناك عدة شحنات ستصل القطاع تباعاً بعد إنقطاع دام أكثر من ١٥ عا