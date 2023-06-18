  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لأول مرة منذ 15 عاماً .. إدخال قطع غيار الدراجات النارية إلى قطاع غزة

الأحد 18 يونيو 2023 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة منذ 15 عاماً .. إدخال قطع غيار الدراجات النارية إلى قطاع غزة



غزة/سما/

 أعلنت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الأحد، عن إدخال الشحنة الأولى من قطع غيار الدراجات النارية الجديدة إلى المحافظات الجنوبية - قطاع غزة .

وقالت وزارة النقل والمواصلات؛ بأنه وبناءََ على تعليمات معالي الوزير - عاصم سالم فقد إستكملت لجنة المواصلات في المحافظات الجنوبية لأعمالها بخصوص إدخال الشحنة الأولى من قطع غيار الدراجات النارية الجديدة لقطاع غزة.

وبينت؛ أن هذه الخطوات تأتي بعد جهود حثيثة قامت بها الوزارة مع الجانب الإسرائيلي لإدخال هذه الشحنة التي ستنعكس آثارها على أسعار قطع الغيار وتخفيضها .

الجدير ذكره؛ أن هناك عدة شحنات ستصل القطاع تباعاً بعد إنقطاع دام أكثر من ١٥ عا

#غزة #قطاع غزة
9483239841687096800IMG-20230618-WA0074
20483059331687096800IMG-20230618-WA0076

الأكثر قراءة اليوم

مع انسداد أفق التسوية.. مقترح إسرائيلي بإقامة "كونفدرالية" مع الفلسطينيين

أسعار صرف العملات

معاريف: هذا ما تخشاه "إسرائيل" من الاتفاق النووي

"الشاباك" والمستشارة القضائية يعارضان الاعتقالات الإدارية لمحاربة الجريمة.. وبن غفير يرد

شاهد: أب أردني يخطف الأنظار في حفل تخرج طفلته

ليبرمان يتهم لابيد وغانتس بالتواطؤ مع نتنياهو

نتنياهو يعلن عن "أكبر استثمار أجنبي" بتاريخ الكيان

الأخبار الرئيسية

الرئاسة الفلسطينية: القيادة ستدرس خياراتها لتحديد العلاقة مع "إسرائيل"

GettyImages-1244894602

عُمان تضع شروطا للتطبيع مع "إسرائيل"

نتنياهو يتحدى الاحتجاجات.. والمعارضة تهدده

8HBdx

آخر مستجدات تجهيز المشاريع المصرية و "عنق الزجاجة" في غزة

نتنياهو يعلن عن "أكبر استثمار أجنبي" بتاريخ الكيان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية