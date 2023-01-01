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الشرطة بغزة تحذر التعاطي مع رسائل مشبوهة تتعلق برمز تحقق الدخول

الأحد 18 يونيو 2023 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بغزة تحذر التعاطي مع رسائل مشبوهة تتعلق برمز تحقق الدخول



غزة/سما/

قالت دائرة الجرائم الإلكترونية لتابعة لإدارة المباحث العامة في الشرطة، إنها تلقت عدة شكاوى من مواطنين وصلتهم رسائل عبر الهاتف المحمول تزودهم برمز تحقق للدخول على حسابات شخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم الاتصال عليهم من مصدر يتواجد خارج قطاع غزة والطلب منهم تزويده بالرمز بحجة أنه وصلهم عن طريق الخطأ.

وأوضحت اليوم الأحد، أن ذلك يؤدي إلى اختراق حسابات المواطنين وهواتفهم ومن ثم محاولة ابتزازهم بما فيها من معلومات وصور.

وأهابت الشرطة بالمواطنين تجاهل تلك الرسائل والاتصالات وعدم التجاوب معها مطلقاً، وفي حال الاحتياج للمساعدة يرجى التواصل مع دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة على واتساب عبر الرقم (970597066029+).

#الشرطة بغزة

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