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التميمي تستعرض التقدم في التقرير الوطني للمناخ والتنمية في فلسطين

الأحد 18 يونيو 2023 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
التميمي تستعرض التقدم في التقرير الوطني للمناخ والتنمية في فلسطين



رام الله/سما/

 التقت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، اليوم الأحد، مع وفد من البنك الدولي، لاستعراض التقدم المحرز في إعداد التقرير الوطني للمناخ والتنمية في دولة فلسطين.

وشكرت التميمي البنك الدولي على الدور الذي يقوم به في تطوير البنية التحتية في فلسطين، مشيرة إلى أن فلسطين أنجزت الكثير في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بإعداد تقارير وخطط وعمل المساهمات المحددة وطنيا للتقليل من آثار تغير المناخ في فلسطين للقطاعات التنموية المختلفة وخاصة المياه والطاقة.

وقدم الوفد، عرضا حول السيناريوهات التنموية المختلفة التي يتضمنها التقرير لجعله متلائما ًمع الاحتياجات والظروف في فلسطين، خاصة أن البنك يعمل على توطيد دوره العالمي من خلال ربط التنمية بالبنية التحتية.

وتطرق اللقاء لإمكانيات التمويل المشترك بين البنك الدولي وصندوق المناخ الأخضر لدعم جهود المناخ والتنمية في فلسطين.

#نسرين التميمي

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