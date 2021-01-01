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مصرع عامل وإصابتان خطيرتان بانفجار اسطوانة غاز في مخبز بعسقلان

الأحد 18 يونيو 2023 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع عامل وإصابتان خطيرتان بانفجار اسطوانة غاز في مخبز بعسقلان



عسقلان/سما/

لقي عامل (50 عاما) في مخبز العافية بمدينة عسقلان (أشكلون) مصرعه متأثرا بجروحه الحرجة إثر انفجار إسطوانة غاز في المكان، وأصيب آخران بجروح خطيرة، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأقرت الطواقم الطبية وفاة المصاب بعد أن باءت عمليات إنعاشه بالفشل، وتم نقل المصابين الآخرين إلى المستشفى، لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

39 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث العمل منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن نحو 39 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب نحو 250 شخصا أكثر من 43% منهم أصيبوا في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

#عسقلان
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