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بوتين يعلق على لغز اختفاء قائد الجيش الأوكراني

الأحد 18 يونيو 2023 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يعلق على لغز اختفاء قائد الجيش الأوكراني



وكالات/سما/

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع المراسلين العسكريين في وقت سابق هذا الأسبوع، على لغز اختفاء قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، مرجحا أن يكون خارج أوكرانيا.

وفي مقطع فيديو نشره الصحفي بافل زاروبين على قناته في "تلغرام" اليوم الأحد، طرح بوتين سؤالا على المراسلين العسكريين "أين زالوجني؟" ليرد أحدهم "ظننا أنكم أنتم من تعرفون ذلك"، فأجاب بوتين: "أعرف، أعتقد أنني أعرف".

وتابع: "عليكم أن تسألوه هو.. لكن ذلك يتطلب التحول إلى لغة أجنبية. يبدو لي أنه في الخارج. لكن لست متأكدا".


ومنذ أسابيع، توقف زالوجني عن الظهور علنا ​​بعد سلسلة ضربات شنتها القوات المسلحة الروسية على عدد من المنشآت العسكرية في أوكرانيا،

وأثيرت تساؤلات حول مصير زالوجني ومكان وجوده بعد إعلان الناتو في 10 مايو الماضي أن زالوجني أخطره باستحالة التحدث إلى أعضاء اللجنة العسكرية للحلف حتى عبر الفيديو.

وتحدثت تقارير عن تعرض زالوجني لإصابة خطيرة جعلته عاجزا عن مواصلة أداء مهامه، لكن كييف تنفي ذلك.

#بوتين #روسيا #الجيش الاوكراني

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