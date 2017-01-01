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نتنياهو: "إنتل" تبني مصنعا بقيمة 25 مليار دولار في أكبر استثمار أجنبي في "إسرائيل"

الأحد 18 يونيو 2023 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: "إنتل" تبني مصنعا بقيمة 25 مليار دولار في أكبر استثمار أجنبي في "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إن شركة إنتل ستبني مصنعا جديدا بقيمة 25 مليار دولار، واصفا إياه بأنه أكبر استثمار دولي على الإطلاق في إسرائيل.

وذكرت وزارة المالية الإسرائيلية أن المصنع في كريات جات من المقرر افتتاحه في عام 2027 وسيوظف آلاف الأشخاص، مضيفة أنه بموجب الصفقة ستدفع إنتل معدل ضرائب بنسبة 7.5 بالمئة، ارتفاعا من خمسة بالمئة الحالية.

وذكر موقع "إنتل" على الإنترنت، أن الشركة خلال ما يقرب من 5 عقود من عملياتها في إسرائيل أصبحت حاليا أكبر شركة مُشغلة لموظفين في القطاع الخاص ومُصّدرة بالبلاد ورائدة محليا في قطاع صناعة الإلكترونيات والمعلومات، وفق ما نقلته "رويترز".


في عام 2017 اشترت "إنتل" شركة "موبايلي غلوبال" ومقرها إسرائيل والتي تطور وتنشر أنظمة متقدمة لمساعدة السائقين، مقابل 15 مليار دولار. وطرحت "إنتل" جزءا من أسهم "موبايلي" للبيع العام الماضي.

وأعلن نتنياهو الصفقة في تصريحات خلال اجتماع حكومته بثها التلفزيون، ووصفها بأنها "إنجاز هائل للاقتصاد الإسرائيلي، 90 مليار شيكل (25 مليار دولار)، أكبر استثمار على الإطلاق لشركة دولية في إسرائيل".

ولم يصدر تعليق بعد من شركة "إنتل" في إسرائيل.

#نتنياهو

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