اشتية يستقبل السفير التشيلي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

رام الله/سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، سفير جمهورية تشيلي المعتمد لدى دولة فلسطين كريستيان هودجيز نوجيانت، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.

وقال رئيس الوزراء: "نحن وتشيلي تربطنا علاقة صداقة قديمة، يزيد عمقها العلاقات بين الشعبين ووجود جالية فلسطينية فاعلة هناك، ونشكر الحكومة التشيلية على مواقفها الداعمة لفلسطين في كافة المحافل الدولية من أجل إحقاق حقوق شعبنا المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأشاد اشتية بجهود السفير هودجيز نوجيانت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال عمله في فلسطين، متمنيا له التوفيق بحياته المهنية والشخصية.

بدوره، أكد السفير التشيلي موقف بلاده الداعمة والمؤيدة لفلسطين، مشددا على مواصلة عمله على تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون من خلال مهامه الجديدة.