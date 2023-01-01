برلين: فلسطين تشارك حفل افتتاح الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص

برلين/سما/

شارك الوفد الفلسطيني، في حفل افتتاح الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، برلين 2023.

واحتضن الملعب الأولمبي حفل الافتتاح، بحضور رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك شتاينر، ورئيس الأولمبياد الخاص الدولي تيموثي شرايفار، وبمشاركة أكثر من عشرة آلاف مشارك يمثلون اللاعبين واللاعبين الشركاء والمدربين والإداريين والمتطوعين الذين تقاطروا الى برلين من جميع دول العالم.

وبدأ الحفل بكلمات الترحيب وتشجيع اللاعبين على بذل قصارى جهودهم بالالعاب الرياضية المنافسات وتمنوا للجميع الاستمتاع وقضاء أوقات جميلة في برلين، وتضمن فعاليات فنية قدمها عدد من الفنانين العالميين إضافة الى الرقصات الابداعية التي تعبر عن المستوى الراقي للموهوبين الألمان.

وبعد إيقاد شعلة الألعاب التي حملها وتناقلها عدد من اللاعبين في أجواء حماسية وتشجيع من الحضور، أدى اللاعبون قسم الألعاب وهو "دعني أفوز فإن لم أستطع دعني أكون شجاعا في المحاولة".

وحرص سفير دولة فلسطين ليث عرفة على حضور الاحتفال والتفاعل مع وفد فلسطين ومشاركتهم لحظة دخول الملعب في ظل الأصوات والهتافات التي كانت تهتم الى فلسطين من قبل الحضور داخل الملعب، فيما صدحت حناجر المشاركين بالهتاف بحرية فلسطين.

وتنطلق اليوم الأحد ألعاب واختبارات تصنيف اللاعبين قبل الانطلاق بالمنافسات يوم بعد غد الثلاثاء.

ويضم وفد فلسطين 40 مشاركاً من شقي الوطن ويتوزعون على الألعاب: كرة القدم، بوتشي، تنس طاولة، سباحة، العاب قوى، وريشة.