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أبو الغيط يبحث مع بوريل مستجدات القضية الفلسطينية

الأحد 18 يونيو 2023 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يبحث مع بوريل مستجدات القضية الفلسطينية



القاهرة/سما/

 بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مستجدات القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، إن جلسة المشاورات السياسية المعمقة التي عقدت بمقر الجامعة العربية، تطرقت إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة، خاصة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكد الطرفان خلال اللقاء، الثوابت المتفق عليها لإقامة سلام عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين.

وتم التطرق أيضا إلى ضرورة معالجة جذور الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية، خاصة عبر البحر المتوسط.

وأكد أبو الغيط علاقات الصداقة التاريخية والراسخة والتعاون المتميز بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

#احمد ابو الغيط #القضية الفلسطينية

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