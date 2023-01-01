التربية و"الأونروا" تبحثان آليات تعويض الطلبة

رام الله/سما/

بحث وكيل وزارة التربية والتعليم نافع عساف، اليوم الأحد، مع نائب رئيس برنامج التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في الضفة محمد سلامة، آليات تعويض الطلبة بعد انتهاء أزمة إضراب العاملين في الوكالة.

وأكد عساف أن التربية تثمن كل الجهود التي بذلت وصولا إلى تجاوز الأزمة التي تواصلت في قطاعات وكالة الغوث، وفي طليعتها التعليم، على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

وشدد على جاهزية الوزارة لاستقبال الطلبة الذين ينهون الصف التاسع في الوكالة في المدارس الحكومية، بعد التحقق من إنهائهم برنامج التعويض المعمول به من الوكالة.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.