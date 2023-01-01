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"التعليم العالي" تطلق النسخة الأولى من مؤشرات نظام المتابعة والتقييم

الأحد 18 يونيو 2023 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، النسخة الأولى من مؤشرات نظام المتابعة والتقييم لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة برعاية الوزير محمود أبو مويس، وبالشراكة من مكتب "اليونسكو" في رام الله، وبالربط عبر الاتصال المرئي مع قطاع غزة.

وشارك في فعاليات الإطلاق وكيل الوزارة بصري صالح، والمختصة بمجال التعليم في مكتب اليونسكو في فلسطين أوشيو ميورا نيابة عن مديرة المكتب نهى بوازير، وممثلون عن مؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات الرسمية والأهلية الشريكة، وعدد من أسرة الوزارة.

وأشار صالح إلى أن النظام يهدف لمتابعة ورصد التقدّم في تحقيق استراتيجيات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الحوكمة والتقييم والتشخيص الموضوعي للمنظومة، وتعزيز نُظم اتخاذ القرار استنادا للبيانات والبراهين العلمية، والوعي تجاه أبعاد وفلسفة التعليم العالي.

وشدد على أن منهجية تطوير النظام اعتمدت الاطلاع على الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وخطط مؤسسات التعليم العالي، والاطلاع على تجارب المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال، والاستناد إلى أحدث المراجع والأدبيات والأوراق العلمية محليا وخارجيا، وعقد حلقات النقاش مع مسؤولي وموظفي الإدارات والوحدات والهيئات في الوزارة، ومؤسسات التعليم العالي في شطري الوطن.

ولفت صالح إلى دور مؤسسات التعليم العالي للمضي قُدما في تطوير هذا النظام المبني على النتائج، شاكرا "اليونسكو" ولجنة الخبراء ووحدة التخطيط والمشاريع في الوزارة على جهودهم المبذولة للوصول إلى النسخة الأولى من مؤشرات النظام وقيم الأساس لها.

من جهتها، أشادت ميورا في كلمتها نيابة عن بوازير؛ بالتعاون المثمر بين "اليونسكو" والوزارة، خاصة في تنفيذ استراتيجية قطاع التعليم العالي؛ بما في ذلك تطوير نظام المتابعة والتقييم لقطاع التعليم العالي.

وأشارت إلى الإيمان الراسخ بأن وجود نظام وطني قوي للمتابعة؛ يسرّع من تقدم فلسطين نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن هذا النظام يُشكّل ركيزة ومنطلقا لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشددة على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف هذا القطاع في فلسطين.

وقدّم رئيس وحدة التخطيط والمشاريع في وزارة التعليم العالي منجد سليمان، ومستشارة تطوير نظم المتابعة والتقييم ربيحة عليان، عروضا تقديمية حول منهجية بناء النظام ومؤشراته، وقيم الأساس لها.

#التعليم العالي

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