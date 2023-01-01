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"حماس" تدين الحملة الاستيطانية الإسرائيلية المسعورة

الأحد 18 يونيو 2023 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تدين الحملة الاستيطانية الإسرائيلية المسعورة



غزة/ سما /

أدانت حركة "حماس"، الأحد، بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال بحملتها المسعورة في تهويد الأرض الفلسطينية، وآخرها الإقرار بنشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية إضافية في عدة مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت "حماس" في بيان لها، أن تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، وأن شعبنا سيقاومها بكل الوسائل المتاحة. كما جاء في نص بيانها.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى اتخاذ خطوات جادّة وعاجلة لوقف تلك المشاريع التهويدية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها، وتجريم الاستيطان باعتباره مخالفةً صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وظاهرةً فاشية عنصرية تقوم على إحلال وتوطين صهاينة غُزاة على حساب أرضنا وشعبنا الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين. وفق نص البيان.

#حماس #الاستيطان

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