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وزارة العمل تطلق الحملة التفتيشية السنوية لتنظيم عمل الأحداث وعمالة الأطفال

الأحد 18 يونيو 2023 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلقت وزارة العمل/ الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، اليوم الأحد، حملتها السنوية في كافة محافظات الوطن على تنظيم عمل الأحداث وعمالة الأطفال.

وتهدف الحملة إلى تقديم التوعية والإرشاد والتعريف بتشريعات العمل الخاصة بتشغيل الأحداث، والتعريف بالحقوق والواجبات بين الحدث وصاحب العمل، ومدى انسجامها مع قانون العمل من حيث شروط وظروف عملهم، وتوعيتهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية الوقاية منها، والحد من انتشار عمالة الأطفال دون سن العمل المسموح به، وضبط المخالفات في بيئة العمل، وتحويلها إلى جهات الاختصاص.

وعمدت الوزارة الى اختيار هذه الفترة لتنفيذ حملتها بسبب ازدياد عمالة الأحداث والأطفال بشكل كبير جدا في العطلة الصيفية، وإقبال الأطفال إلى الانخراط في بعض الأعمال، والتي من الممكن أن يتعرضوا من خلالها إلى استغلال وانتهاكات ومخاطر في بيئة العمل.

يذكر أن عدد الأطفال والأحداث العاملين خلال العطلة الصيفية بأجر ومن دون أجر قد يصل إلى مئة ألف طفل وحدث عامل، علما أن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في نشرته لإحصاءات سوق العمل للربع الأول من عام 2023 تشير إلى أن العدد الحقيقي يبلغ قرابة (32088) طفلا عاملا، أي ما نسبته 2.8%.

#وزارة العمل #الأطفال #عمالة

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