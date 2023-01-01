وزيرة الصحة تفتتح مستشفى يافا الجراحي التخصصي في رام الله

رام الله / سما /

افتتحت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، مستشفى يافا الجراحي التخصصي، في رام الله.

وحضر حفل الافتتاح محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، والناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، ووكيل وزارة الصحة وائل الشيخ، ورؤساء الوحدات والوكلاء والمدراء العامون في الوزارة، ورئيس مجلس إدارة المستشفى فهمي سعود، والمدير التنفيذي للمستشفى محمد قاسم، ورئيس وأعضاء المجلس الإداري في مركز خليل أبو ريا، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية بمدينة رام الله.

وأوضحت الكيلة، أن عدد الأسرة في المستشفيات بالنسبة لعدد السكان بلغ حوالي 53%، لذا وجب زيادة عددها، حيث إن عدد الأسرة يجب أن يغطي نسبة 90% على الأقل من عدد السكان.

وأضافت، أن الرئاسة والحكومة أخذتا قرار توطين الخدمة، وذهبت الوزارة عبر خطة عمل باتجاه توطينها، مشددة على أهمية الشراكة بين القطاعات الصحية الخاصة والحكومية والأهلية، ويجب أن تعمل سويا وتنسق لتوطين الخدمة، لأن توطينها يعزز صمود شعبنا.

وشددت على ضرورة التنسيق بين القطاعات الثلاثة قبل فتح أي قسم في المستشفيات، لأن فتحها مكلف، وبعض الخدمات المقدمة يكفي أن تقدم في مستشفى واحد فقط، كزراعة الكلى، وزراعة القواقع.

بدورها، قالت غنام، إنه من الضروري أن يكون القطاع الصحي الخاص داعما للقطاع الحكومي، مؤكدة ضرورة تحقيق الوحدة لبناء وتطوير كافة القطاعات.

من جهته، قال قاسم، إن "الفكرة جاءت من منظور وتطلعات شعبنا والاستراتيجية الوطنية للحكومة، وحرصنا على مواكبة التطور الطبي، وأدخلنا أحدث التقنيات للمستشفى وفقا للمعايير والمواصفات الطبية العالمية، واستقطبنا كوكبة من الأطباء ذوي الخبرة العالية، لخدمة أبناء شعبنا".

وتابع: "سعينا ليكون المستشفى شاملا لكافة الخدمات من طوارئ، وإنعاش، ومختبرات، وغرف أشعة، وغرف العمليات المجهزة، وفق المعايير الدولية".