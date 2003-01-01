ليوناردو دي كابريو يكون إمبراطورية عقارية في هوليود هيلز

وكالات / سما /

يبدو أن ليوناردو دى كابريو بصدد بناء امبراطورية عقارية ضخمة داخل كمباوند هوليود هيلز، وذلك بعدما امتلك بمفرده 4 منازل ضخمة، بدأها منذ عام 2003 حينما اشترى أول منازله هناك، ثم بدأ في تكوين إمبراطوريته بشراء منزل مجاور لهما الواحد تلو الآخر.

موقع الديلى ميل أكد أن ليوناردو دى كابريو بطل تيتانيك الشهير وأحد أهم نجوم هوليود بدأ في خطوة شراء المنزل الخامس، ليمتلك قدر كبير من العقارات بنفس المكان.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن عدسات المصورين التقطت - فى وقت سابق - عدة صور للنجم العالمى ليوناردو دى كابريو وهو يحاول التخفى أثناء خروجه فى لندن، لتناول العشاء بنزهة غير رسمية، ارتدى فيها الحائز على جائزة الأوسكار والبالغ من العمر 48 عامًا كمامة سوداء، مع قبعة حاول بهما التخفى عن أنظار الجميع، وهو يخرج من مطعم Bocconcino مع حاشيته وسط الشائعات التى تلاحقه باستمرار حول دخول فى قصة حب جديدة وارتباط جديد من وقت لآخر.