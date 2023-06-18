ضربة الشمس: 7 أعراض تحذيرية تستدعي التصرف بسرعة

وكالات / سما /

تكثر حالات ضربة الشمس في خلال فصل الصيف، وخصوصاً في الأيام التي تكون فيها موجات الحرارة عالية. وضربة الشمس تعتبر حالة خطيرة يجب التنبّه إليها لعلاجها على الفور، منعاً لتفاقم الحالة.



الجسم يقوم بتبريد نفسه حين تعرضه للحرارة العالية

لسنا جميعًا متساوين في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة. يظل بعض الأفراد هشين بشكل خاص عندما ترتفع درجات الحرارة في الصيف. نفكر في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، والرضع، والنساء الحوامل، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب.

وأثناء ارتفاع درجة الحرارة، يطلق الجسم آليات تكيف مثل التعرق. عندما تتجاوز درجة حرارة جسمك 37 درجة مئوية، ينشط جسمك آليات التنظيم الحراري: يبدأ في التعرق ويتسارع التنفس. ثم يتم التخلص من الحرارة عن طريق الماء والبخار. خلال هذا الوقت، تتوسع الأوعية لتبريد الدم. وسوف يتأذى القلب، خلال موجة الحر، جراء تمدد الأوعية الدموية، فيتوزع الدم نحو الأطراف، ما يُضطر القلب إلى ضخ المزيد، وبالتالي زيادة معدل ضربات القلب بمقدار 10 إلى 15 نبضة في الدقيقة، حتى في حالة الراحة. لذلك يمكن أن تكون موجات الحر خطيرة، بل قاتلة.

ما هي علامات التحذير من ضربة الشمس؟ الخطوات الصحيحة لحماية نفسك؟

يحذر الخبير كساب من أن "ضربة الشمس أو ارتفاع الحرارة يمكن أن تسبب سلسلة من الأعراض المختلفة حسب الشخص وبعضها يمكن أن يكون خطيراً"، وقد تودي بالحياة. لذلك يجب التنبه إلى عدة إشارات:

1- الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم (فوق 40 درجة مئوية) مع احمرار الجلد؛

2- الصداع الشديد؛

3- الدوخة والدوار والشعور بالضعف؛

4- الغثيان أو حتى القيء؛

5- سرعة التنفس؛

6- ضربات القلب السريعة والقوية؛

7- وأخطر الحالات: الارتباك العقلي حتى فقدان الوعي.



إذا لاحظت أي من الأعراض الآنفة الذكر على أحد أحبائك في منتصف موجة الحر، يجب التحرك بسرعة. لتجنّب أي مضاعفات، اصطحبي من تحبين إلى مكان بارد أو في الظل. قومي بإزالة الملابس الزائدة إن أمكن. يمكنك أيضًا مساعدته على التبريد بقطعة قماش باردة (منشفة مبللة، ضغط بارد ...)، و قدمي له الماء بكميات قليلة وبشكل منتظم.

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كيف نمنع حدوث ضربة الشمس؟

لتجنّب الانزعاج من ضربة الشمس، حافظي على رطوبتك بشرب الماء طوال اليوم وتجنّب المشروبات المدرة للبول مثل الكافيين التي تؤدي إلى جفاف الجسم. وأيضاً "يجب تجنّب النشاط البدني خلال فترات الحرارة الشديدة، وارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة وقبعة لحماية نفسك من أشعة الشمس"، يوصي توماس كساب، مع تشديده على ضرورة البقاء في أماكن باردة ومكيفة قدر الإمكان.