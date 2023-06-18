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رسائل الفيديو.. تحديث جديد متوفر في الواتساب للتواصل مع أصدقائك

الأحد 18 يونيو 2023 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسائل الفيديو.. تحديث جديد متوفر في الواتساب للتواصل مع أصدقائك



وكالات / سما /

يقدم واتساب ميزة جديدة ضمن خطة تطوير الخدمات للمستخدمين، توفر لهم تجربة أكثر تطورا عند استخدام تطبيق واتساب للتواصل مع الآخرين، فبعدما كانت حلقة الوصل بين طرفي المحادثة تقوم على الرسائل النصية أو التسجيلات الصوتية، أصبح بإمكان مستخدمي إصدارات iOS و Android التواصل مع أصدقائهم خلال الواتساب عبر إرسال رسائل الفيديو تصل مدتها لـ60 ثانية، وتعد الميزة الآن قيد التجربة وسيتم طرحها تدريجيا للمستخدمين خلال الأسابيع القادمة.

ميزة رسائل الفيديو

وفقا لما ذكر في موقع wabetainfo، الموقع الرسمي والمسؤول الأول عن أخبار الواتساب، فإن الميزة الجديدة توفر طريقة جديدة محسنة للتواصل مع مستخدمي تطبيق الواتساب الآخرين من الأصدقاء والعائلة، وتم رصد الميزة في تحديث إصدار iOS 23.6.0.73، وكذلك إصدار Android 2.23.8.19، بمجرد تثبيت الإصدار الجديد تتوفر الميزة أمام المستخدمين لتسجيل وإرسال رسائل الفيديو إلى طرف المحادثة الآخر.

ويمكنك التحقق من الميزة عبر الضغط على الميكروفون في المحادثة، وفي حال تحول إلى كاميرا فيديو يمكنك تسجيل فيديو كرسالة تصل مدته لـ60 ثانية، وبمجرد إرسال الفيديو عليك بتكبيره كي تتمكن من الاسماع إلى الصوت، ويجب أن تتوفر الميزة لدى طرفي المحادثة، تجدر الإشارة إلى أن رسائل الفيديو تكون دائمًا مشفرة من طرف إلى طرف ، مما يضمن عدم تمكن أي شخص خارج المحادثة ، ولا حتى WhatsApp ، من الوصول إليها .

ميزة المكالمات الواردة

على الجانب الآخر، يواصل واتساب تطوير بعض الميزات الأخرى التي تتعلق بالمكالمات الفائتة، حيث طور أداة تمكن مستخدم الواتساب من ملاحظة إشعارات المكالمات الفائتة بشكل واضح، في وجود زر جديد عبارة عن زر "معاودة الاتصال" الذي يظهر ضمن رسالة حدث عندما لا يتم الرد على مكالمة، ويمكنك هذا الزر الرد بسرعة على المكالمات الفائتة بضغطة واحدة فقط.

الجدير بالذكر أن الميزة الجديدة المتعلقة بمعاودة الاتصال متوفرة في الوقت الحالي لبعض مختبري الإصدارات التجريبية الذين يقومون بتثبيت أحدث إصدار من WhatsApp beta لتحديث Windows.

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