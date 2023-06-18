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تضم 500 مقاتل.. موقع عبري: في الأيام الماضية تشكلت مجموعات جديدة في نابلس

الأحد 18 يونيو 2023 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
تضم 500 مقاتل.. موقع عبري: في الأيام الماضية تشكلت مجموعات جديدة في نابلس



القدس المحتلة / سما /

زعم موقع "إنتل نيوز" العبري، اليوم الأحد، أن مجموعات مسلحة جديدة تشكلت في الأيام الماضية في محافظة نابلس أطلقت على نفسها اسم "جماعة العهد - رفقاء الشهداء".

وحسب الموقع العبري، فإن مجموعة نابلس الجديدة تشكلت منذ خمسة أيام أي في الثالث عشر من حزيران وتضم في صفوفها ما يقرب من 500 مقاتل.

وأعلنت المجموعة مسؤوليتها عن عمليات إطلاق نار مختلفة (آخرها الليلة الماضية ضد البؤرة الاستيطانية في جبل جرزيم)، يقول الموقع.

وذكر الموقع أنه تم إرفاق ونشر شعار للجماعة المسلحة، ووثائق منسوبة لإطلاق النار على جبل جرزيم الليلة الماضية، والتي نشرتها المجموعة.

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