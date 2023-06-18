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ردا على قرار الاستيطان .. القيادة الفلسطينية تقاطع اجتماع "اللجنة الاقتصادية"

الأحد 18 يونيو 2023 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على قرار الاستيطان .. القيادة الفلسطينية تقاطع اجتماع "اللجنة الاقتصادية"



رام الله / سما /

قال أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ عبر (تويتر) "قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا كان مقررا عقدها يوم غد ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع الاستيطان".

جاء ذلك ‏بعد قرار الحكومة الاسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك

واضاف الشيخ "ان القيادة ستدرس جملة إجراءات وقرارات إخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل.

ومن المتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، على قرار بتفويض رئيس حزب (الصهيونية الدينية)، الوزير في وزارة الجيش وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقليص إجراءات توسيع المستوطنات.

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