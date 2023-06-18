  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: تفويض سموتريتش بالمصادقة على الاستيطان تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة

الأحد 18 يونيو 2023 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تفويض سموتريتش بالمصادقة على الاستيطان تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، ما تم الكشف عنه بشأن عزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على ما جاء في الاتفاق الائتلافي الذي تم بين الليكود والصهيونية الدينية بخصوص منح الوزير الإسرائيلي العنصري سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على اية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة.

وطالبت بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.

#وزارة الخارجية #سموتريتش #الاستيطان #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

مع انسداد أفق التسوية.. مقترح إسرائيلي بإقامة "كونفدرالية" مع الفلسطينيين

نيويورك تايمز: بايدن يسعى لاتفاق تاريخي بين السعودية و"إسرائيل" مقابل هذه الشروط..

الأم التي قتلت طفلها وأكلت جثته: "أعدته إلى بطني"!

قناة عبرية: بروز ظاهرة خلال الأسابيع الأخيرة تقلق كبار المسؤولين الأمنيين في "إسرائيل"

بلدية غزة تحذر من السباحة في البحر لمدة يومين

هنغبي: هكذا ترى تل أبيب الصفقة المرتقبة بين واشنطن وطهران..

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

ردا على قرار الاستيطان .. القيادة الفلسطينية تقاطع اجتماع "اللجنة الاقتصادية"

بمسؤولية سموتريتش : قرار بتسهيل البناء الاستيطاني بدون مصادقة الحكومة

سلمان

تقرير عبري : 3 "ألغام" على طريق الاتفاق الإسرائيلي -السعودي

photo_2023-06-18_00-16-09

مقتل شابين وإصابة آخرين بإطلاق نار في بيت أمر

مع انسداد أفق التسوية.. مقترح إسرائيلي بإقامة "كونفدرالية" مع الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية