الصداقة يتعاقد مع 4 صفقات ويجدد عقود 3 لاعبين

غزة / سما /

واصل نادي الصداقة حراكه القوي في الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لمنافسات الدوري الممتاز الموسم القادم.

وكشف الصداقة عن مزيد من التعاقدات وأعلن عن إتمام صفقة المدافع وليد أبو موسى قادماً من شباب خانيونس.

وأتم الصداقة تعاقده مع مهاجم خدمات خانيونس سلطان أبو عبيدة، والمدافع مسلم السماعنة، ولاعب الزوايدة خالد السيد.

وكان قد أعلن الصداقة عن تجديد عقود لاعبي خط الوسط، معتز اشتيوي، وعمرو حمد، والمدافع جلال أبو يوسف.

ويسعى الصداقة للظهور بشكل قوي في الدوري الممتاز وتحقيق نتائج جيدة تضمن للفريق استعادة مكانته في جدول الترتيب ومحاولة المنافسة على اللقب.