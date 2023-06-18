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غزة الرياضي يتعاقد مع مهاجم خدمات رفح

الأحد 18 يونيو 2023 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة الرياضي يتعاقد مع مهاجم خدمات رفح



غزة / سما /

واصل نادي غزة الرياضي حراكه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية استعداداً لخوض منافسات الدوري الممتاز الموسم القادم 2023-2024.

وأعلن غزة الرياضي عن التوصل لاتفاق لضم المهاجم يوسف داود لصفوفه، وتدعيم الخط الهجومي للفريق بعد رحيل عدد من اللاعبين.

وكان داود توج مع خدمات رفح الموسم الماضي بلقب الدوري الممتاز، بعد أن كان قد لعب لعدة أندية، أبرزها شباب جباليا والشجاعية والصداقة وأهلي وخدمات النصيرات.

وسبق أن تعاقد غزة الرياضي مع صانع الألعاب محمد الغول، ولاعب خط الوسط حربي السويركي، بالإضافة للثلاثي فادي عساف ومحمد فروانة وعبدالله أبو غزة، فيما اتفق على تجديد عقد الرباعي محمد تمراز وبهاء الدين أحمد وعبد الله إسماعيل وتامر أبو فارس.

#خدمات رفح #غزة الرياضي #يوسف داوود #دوري الممتازة

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