لاعب فلسطيني قريب من الوحدات الأردني

رام الله / سما /

بات لاعب المنتخب الفلسطيني محمد باسم قريباً من خوض تجربة احترافية جديدة مع فريق الوحدات الأردني.

وسبق للوحدات، التفاوض مع محمد باسم، خاصة بعد تألقه خلال مشاركته مع منتخب بلاده في البطولات الآسيوية، كلاعب ارتكاز.

وذكرت مصادر صحفية، أن المفاوضات بين الوحدات ومحمد باسم قطعت شوطاً طويلاً، وقد يتم الاتفاق في الساعات المقبلة على توقيع اللاعب لمدة موسم واحد.

وبدأ محمد باسم، البالغ من العمر 29 عاما، مسيرته الكروية مع مؤسسة البيرة، وانتقل بعدها إلى هلال القدس ومنه إلى جبل المبكر.

وخاض باسم، تجربة الاحتراف الخارجي مع الجيل السعودي وبيرسيب الإندونيسي وسموحة المصري، قبل العودة للدوري الفلسطيني من بوابة جبل المكبر.

وفي حال حسم الوحدات، صفقة محمد باسم، فإنه سيكون المحترف الثاني للفريق، بعدما أتم التعاقد مع البنيني كونو باترن.