"الوطني" تصل داليان تحضيرا لمباراة الصين الودية

رام الله / سما /

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول، اليوم السبت، إلى مدينة داليان الصينية التي تستضيف اللقاء الودي بين الفدائي مع نظيره الصيني الثلاثاء المقبل.

وأجرى المنتخب مرانا استشفائيا بعد رحلة طويلة من إندونيسيا إلى داليان مرورا بمدينة شنغهاي.

وكان منتخبنا قد تعادل وديا بدون أهداف مع المنتخب الإندونيسي يوم الأربعاء الماضي في المباراة الودية التي جمعتهما، على استاد "جلوريا بونج تومو" الدولي في مدينة سوربايا ضمن أسبوع "فيفا".

وتأتي هذه المباريات ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات الهامة المقبلة، وأهمها التصفيات الآسيوية المزدوجة، ونهائيات أمم آسيا 2023، التي تقام في شهر كانون ثاني/ يناير المقبل في قطر.