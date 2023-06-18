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تفاصيل عملية انتقال خوسيلو إلى ريال مدريد

الأحد 18 يونيو 2023 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل عملية انتقال خوسيلو إلى ريال مدريد



وكالات / سما /

أصبح لدى ريال مدريد بالفعل توقيع المهاجم المخضرم خوسيلو ماتو، فقد أكد الصحفي فابريتسيو رومانو انتقال اللاعب إلى المرينجي حتى لو لم يتم التأكيد الرسمي حتى الآن.

وفقًا للصحفي، سيعود اللاعب الدولي الإسباني إلى الفريق الأبيض بصقة حتى يونيو 2024 مقابل نصف مليون يورو حسب الاتفاقية مع إسبانيول مع وجود خيار شراء غير مُعلن يبلغ مليون ونصف المليون يورو.

سهلت رغبة خوسيلو في العودة إلى فالديبيباس تلك العملية التي تم تنفيذها، لأن المهاجم الإسباني وافق على خفض الراتب، وهي إيماءة بالتأكيد توضح رغبته الهالة في العودة إلى لوس بلانكوس.

وبهذه الطريقة يضمن ريال مدريد خدمات أفضل هداف إسباني في الموسم الماضي، والذي سيصل ليح محل ماريانو دياز كخيار ثاني في الخط الأمامي.

سجل خوسيلو 17 هدفًا مع فريق إسبانيول الذي هبط إلى الدرجة الثانية وقدم 4 تمريرات حاسمة في 38 مباراة كما تألق مؤخرًا بتسجيل ثلاث أهداف مع منتخب إسبانيا ضد النرويج وإيطاليا.

#خوسيلو #ريال مدريد #اسبانيول

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