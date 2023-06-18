النجم المغربي أمرابط يحسم وجهته المقبلة

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب خط وسط نادي فيورنتينا الإيطالي، حسم وجهته المقبلة حيث يستعد للرحيل عن فريقه الإيطالي.

وقالت صحيفة "سبورت" الرياضية الإسبانية إن أمرابط يرى أن تجربته مع فيورنتينا انتهت هذا الصيف، ويسعى بقوة للانتقال إلى فريق جديد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن سفيان أمرابط، اختار الانتقال للدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن أمرابط يحظى باهتمام من برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، لكن "البارسا" لم يقدم له أي عرض رسمي حتى الآن، بسبب الوضع الاقتصادي للفريق.

وتابعت أن "أتلتيكو مدريد مستعد للمزايدة على برشلونة في صفقة أمرابط، حال تقدم الفريق الكتالوني بعرض رسمي".

وأوضحت أن النادي الإيطالي حدد سعر 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات، للموافقة على رحيل النجم المغربي.

وأشارت "سبورت" أيضا إلى أن العديد من أندية الدوري الإنجليزي تواصلت مع ممثلي أمرابط، لكن اللاعب المغربي يفضل الانتقال إلى الدوري الإسباني بدلا من اللعب في إنجلترا.