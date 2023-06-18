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قرار جديد بشأن محلات الذهب بغزة

الأحد 18 يونيو 2023 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرار جديد بشأن محلات الذهب بغزة



غزة/ سما /

قررت نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة في قطاع غزة، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بتوحيد فتح وإغلاق محلات الذهب.

وقالت النقابة في بيان صحفي، "نحيطكم علما بأنه ومن خلال التفاهمات وبالتوافق في وزارة الإقتصاد الوطني (مديرية الدمغة) ومباحث الذهب فقد تقرر توحيد مواعيد فتح وإغلاق محلات الذهب في جميع محافظات قطاع غزة."

ووفق البيان، فإنه سيتم "فتح محلات الذهب تمام الساعة التاسعة صباحاً وإغلاقها تمام الساعة التاسعة مساءً."

وأوضحت أنه سيتم "العمل بمضمون هذا التعميم ابتداءً من اليوم السبت الموافق17/6/2023."

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