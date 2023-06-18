أنشيلوتي قلق من مستقبله مع ريال مدريد بسبب سوق الانتقالات

وكالات / سما /

ذكرت تقارير من Relevo بأن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يشعر ببعض القلق من الموقف المتعلق بالتعاقدات داخل نادي ريال مدريد بعد رحيل كريم بنزيما وعدم تعويضه بمهاجم من نفس المستوى.

يُعتبر كيليان مبابي هو الهدف الرئيسي لفريق ريال مدريد للتدعيم، ومع ذلك يبدو بأن الوصول لذلك الهدف لن يكون سهلًا مع محاولات إدارة باريس سان جيرمان للتمسك باللاعب.

وبحسب التقرير فإن كارلو أنشيلوتي يخاف من التركيز بشكلٍ أساسي على ضم مبابي دون الوصول للتوقيع معه في النهاية.

أضاف التقرير بأن أنشيلوتي يريد تدعيمات في المراكز الحساسة في وقتٍ قريب، وربما يكون هاري كين هو الشخص المناسب للتعويل عليه في الخط الأمامي.

وبحسب المقربين من المدرب الإيطالي فإن أنشيلوتي قد يعيد التفكير في مستقبله مع ريال مدريد وقد يدرس عرض المنتخب البرازيلي حيث لا يزال الاتحاد البرازيلي يضغط لأجل استقدامه.

لا يتوقع أن يكون أنشيلوتي رغم الشكوك التي يعيشها مستعدًا لقطع الصلة القوية بينه وبين بيريز وريال مدريد، ولكنه يرى مشكلة لأن المشروع الذي شعر بقدرة مجلس الإدارة على القيام به يُمكن أن يتعرض للضرر بسبب تقلبات السوق.