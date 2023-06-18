  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أنشيلوتي قلق من مستقبله مع ريال مدريد بسبب سوق الانتقالات

الأحد 18 يونيو 2023 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي قلق من مستقبله مع ريال مدريد بسبب سوق الانتقالات



وكالات / سما /

ذكرت تقارير من Relevo بأن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يشعر ببعض القلق من الموقف المتعلق بالتعاقدات داخل نادي ريال مدريد بعد رحيل كريم بنزيما وعدم تعويضه بمهاجم من نفس المستوى.

يُعتبر كيليان مبابي هو الهدف الرئيسي لفريق ريال مدريد للتدعيم، ومع ذلك يبدو بأن الوصول لذلك الهدف لن يكون سهلًا مع محاولات إدارة باريس سان جيرمان للتمسك باللاعب.

وبحسب التقرير فإن كارلو أنشيلوتي يخاف من التركيز بشكلٍ أساسي على ضم مبابي دون الوصول للتوقيع معه في النهاية.

أضاف التقرير بأن أنشيلوتي يريد تدعيمات في المراكز الحساسة في وقتٍ قريب، وربما يكون هاري كين هو الشخص المناسب للتعويل عليه في الخط الأمامي.

وبحسب المقربين من المدرب الإيطالي فإن أنشيلوتي قد يعيد التفكير في مستقبله مع ريال مدريد وقد يدرس عرض المنتخب البرازيلي حيث لا يزال الاتحاد البرازيلي يضغط لأجل استقدامه.

لا يتوقع أن يكون أنشيلوتي رغم الشكوك التي يعيشها مستعدًا لقطع الصلة القوية بينه وبين بيريز وريال مدريد، ولكنه يرى مشكلة لأن المشروع الذي شعر بقدرة مجلس الإدارة على القيام به يُمكن أن يتعرض للضرر بسبب تقلبات السوق.

#أنشيلوتي #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

مع انسداد أفق التسوية.. مقترح إسرائيلي بإقامة "كونفدرالية" مع الفلسطينيين

نيويورك تايمز: بايدن يسعى لاتفاق تاريخي بين السعودية و"إسرائيل" مقابل هذه الشروط..

الأم التي قتلت طفلها وأكلت جثته: "أعدته إلى بطني"!

قناة عبرية: بروز ظاهرة خلال الأسابيع الأخيرة تقلق كبار المسؤولين الأمنيين في "إسرائيل"

بلدية غزة تحذر من السباحة في البحر لمدة يومين

هنغبي: هكذا ترى تل أبيب الصفقة المرتقبة بين واشنطن وطهران..

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

بمسؤولية سموتريتش : قرار بتسهيل البناء الاستيطاني بدون مصادقة الحكومة

سلمان

تقرير عبري : 3 "ألغام" على طريق الاتفاق الإسرائيلي -السعودي

photo_2023-06-18_00-16-09

مقتل شابين وإصابة آخرين بإطلاق نار في بيت أمر

مع انسداد أفق التسوية.. مقترح إسرائيلي بإقامة "كونفدرالية" مع الفلسطينيين

للأسبوع الـ24.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية