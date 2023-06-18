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مدافع مانشستر سيتي يفتح الباب نحو الانتقال إلى برشلونة

الأحد 18 يونيو 2023 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدافع مانشستر سيتي يفتح الباب نحو الانتقال إلى برشلونة



وكالات / سما /

ألقى إيمريك لابورت المدافع الدولي الإسباني تلميحًا كبيرًا بأنه قد يترك نادي مانشستر سيتي في الصيف، وهو اللاعب الذي كان برشلونة قد وضعه ضمن أهدافه لتدعيم الخط الخلفي.

لعب لابورت دورًا في الفريق الإنجليزي في موسم 20222023 حيث سار السيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة.

ومع ذلك ، فإن افتقاره إلى لعب دور أساسي بشكل منتظم بدأ في إحباط اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ، حيث يريد أن يلعب باستمرار على مستوى الأندية ، للحفاظ على مكانه مع إسبانيا في يورو 2024.

لابورت موجود حاليًا في معسكر إسبانيا، قبل نهائي دوري الأمم 2023 أمام كرواتيا في 18 يونيو وقد تحدث عن إمكانية الخروج قد يكون شئ مطروح على الطاولة.

تعليقات لابورتا يمكن أن تدفع برشلونة لمحالة التوقيع معه، حيث ارتبط البلاوجرانا في عدد من المرات سابقًا بقلب الدفاع السابق لأتليك بلباو كجزء من إعادة بنائهم الصيفي.

يهدف تشافي إلى إحضار مدافع جديد واحد على الأقل قبل موسم 20232024 مع إنيغو مارتينيز وهو هدف يمكن ضمه مجاناً من أتلتيك بلباو.

#مانشستر سيتي #برشلونة #إيمريك لابورت

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