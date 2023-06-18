دي خيا يقترب من الرحيل ومانشستر يونايتد يُحدد بديله

وكالات / سما /

ينتهي عقد الحارس الإسباني دافيد دي خيا في 30 يونيو، ولم يتمكن حتى الآن من الاتفاق على شروط صفقة جديدة مما يعني أنه سيغادر نادي مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا.

من المقرر مغادرة الحارس الإسباني هذا الصيف بعد إخفاقه في أن يتم إدراجه في قائمة النادي التي تم التخطيط لها للموسم المقبل.

أشارت مصادر بأن وضع دي خيا التعاقدي يبدو قاتمًا، حيث لا يرغب الحارس البالغ من العمر 31 عامًا حتى الآن في قبول تخفيض راتبه الحالي البالغ 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وتضم قائمة يونايتد عدة أسماء لاستبدال دافيد دي خيا في فترة الانتقالات الصيفية، ويعتقد بأن على رأسهم الحارس الكاميروني أندريه أونانا من الإنتر.

يُفضل المدرب إيريك تين هاج استقدام حارس مرمى يلعب الكرة بشكلٍ جيد عندما يكون مطلوبًا منه ذلك بقدميه ويتمتع بتوزيع جيد، ويبدو بأن حارس النيراتزوري هو من يتمتع بهذه المواصفات.

ولكن قد يتم تأجيل ملف ضم أندريه أونانا إلى فريق ملعب أولد ترافورد، مع ميزانية ينايتد المحدودة يمكن تأجيل خططهم لحارس جديد حتى الصيف المقبل.