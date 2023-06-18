اليوم .. الاحتلال ينشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية

القدس المحتلة / سما /

تقرر عقد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي، لنشر عطاءات لبناء 4560 وحدة استيطانية في العديد من مستوطنات الضفة الغربية.

ووفقًا للقناة العبرية السابعة، فإن المجلس سينشر اليوم الأحد، عطاءات البناء التي ستصل لهذا العدد من أصل 10 آلاف وحدة، كان تم في اجتماع لوزارة الإسكان إقرار طرحها تمهيدًا لبنائها.

وبحسب القناة، فإن هذا يأتي نتاج جهود كبيرة من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وقال سموتريتش: إن "طفرة البناء في الضفة وجميع أنحاء البلاد مستمرة، كما وعدنا تمامًا، ونحن اليوم نتقدم خطوة أخرى لبناء آلاف الوحدات في الضفة .. لم يعد سكان مستوطنات الضفة مواطنين من الدرجة الثانية"ـ، مقدمًا شكره لرئيس وزراء حكومته بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يؤاف غالانت على تعاونهما.

وأضاف: "سنواصل تطوير المستوطنات وتعزيز السيطرة الاسرائيلية على الضفة".