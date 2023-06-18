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8 أسرى من محافظة جنين يدخلون عامهم العاشر في سجون الاحتلال

الأحد 18 يونيو 2023 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل ثمانية أسرى من محافظة جنين، اليوم الأحد، عامهم العاشر على التوالي في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن الأسرى الثمانية جميعهم أسرى محررون، وهم:

الأسير معمر مرشد غوادرة من بلدة بير الباشا جنوبا، محكوم مدى الحياة، وأمضى ما يقارب 9 سنوات سابقا في الأسر.

الأسير وائل كامل أبو جلبوش من بلدة مركة جنوبا، محكوم مدى الحياة، وأمضى ما يقارب 9 سنوات في الأسر، ورزق بطفل عن طريق نطفة مهربة.

الأسير محمد أحمد صالح من بلدة قباطية جنوبا، محكوم مدى الحياة، أمضى ما يقارب الـ18 عاما بالأسر سابقا.

الأسير سامر عصام المحروم من مدينة جنين، محكوم 15 عاما وشهرين، وأمضى ما يقارب 26 عاما بالأسر سابقا، ورزق بطفلين عن طريق نطف مجمدة.

الأسير وهيب عبد الله أبو الرب من بلدة قباطية جنوبا، محكوم 23 عاما، وأمضى ما يقارب 17 عاما بالأسر سابقا.

الأسير عماد ياسر موسى من بلدة مركة جنوبا، ومحكوم 11 عاما و3 أشهر، وأمضى ما يقارب 13 عاما بالأسر سابقا، حيث رزق بطفلة عن طريق نطفة مهربة.

 الأسير أشرف خليل أبو الرب من بلدة صير جنوبا، ومحكوم 25 عاما و5 أشهر، وأمضى ما يقارب 9 سنوات سابقا بالأسر .

الأسير عبد الرحمن صلاح من جنين، محكوم 25 عاما، وأمضى ما يقارب 10 سنوات بالأسر سابقا.

#سجون الاحتلال #أسرى #جنين

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