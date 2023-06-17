رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت أحرونوت":

الانتخابات لنقابة المحامين سيكون لها تأثير على انتخاب القضاة

للأسبوع الـ24 على التوالي: 150 ألف متظاهر في تل أبيب

المستشارة القانونية للحكومة والشاباك يعارضون منح صلاحيات الاعتقال الإداري لبن غفير

عضو الكنيست فاتوري من الليكود: يجب اعدام الطيارين الذين يخونون

قلق إسرائيلي من اتفاق نووي ايراني أميركي

الحكومة ستقر اليوم تشكيل لجنة للمجتمع العربي دون تمثيل عربي

اعتقال يهودي قام بالاعتداء على شاب مقدسي بالشيخ جراح وهرب الى الخارج وعاد قبل يومين الى البلاد واتهم بمحاولة القتل على خلفية قومية عنصرية

"معاريف":

موت المحادثات في ديوان الرئيس الإسرائيلي

إصرار وزير القضاء على إقرار قوانين الانقلاب على الجهاز القضائي

روسيا ستقيم فرعا لسفارتها في القدس

اتفاق بين وزيري الداخلية المغربي والإسرائيلي على ادخال عمال مغاربة لإسرائيل

قلق في الفاتيكان من صلوات اليهود في كنيسة ستيلا مارس في حيفا

اعتقال صبي فلسطيني في اللد خطط لعملية انتقامية احتجاجا على سياسة الاحتلال في نابلس

"هآرتس":

النضال ضد الانقلاب القضائي في انتخابات نقابة المحامين

إعطاء الصلاحيات لبن غفير كمن يعطي البنزين لمصاب بهوس اشعال الحرائق

في اللجنة الوزارية لمعالجة قضايا المجتمع العرب: بن غفير وسموتريش وستروك

المسن عمر اسعد والطفل محمد التميمي قتلا برصاص الجنود الذين تصرفوا كما يتوقع منهم

افتتاحية الصحيفة: في الطريق إلى دولة شرطة

وزيرة الخارجية سابقا تسيبي ليفني: يريدون من صبي الهضاب (بن غفير) اصدار أوامر الاعتقال الإداري، هذا لن يحدث