رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، اصابة شابين بالرصاص والدعس خلال اقتحام جنين ومخيم عسكر، والاحتلال يوقف العمل ببناء منزل ويستولي على حفار بمسافر يطا.

كما أبرزت: امهال الأسرى إدارة سجون الاحتلال فرصة لاستكمال الحوار، ومسيرة مركبات ووقفة إسناد للأسير وليد دقة في باقة الغربية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

مشروع قانون اسرائيلي يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين دون "12 عاما"

اصابات خلال اقتحامات ومواجهات في نابلس وجنين واخطار بوقف بناء منزل ومصادرة حَفار

تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو

"مركزية فتح": إخضاع شعبنا وحسم الصراع بقوة الإرهاب ما هو إلا وهم

اقتراحات الصين بشأن تسوية القضية الفلسطينية تعكس جهودها الدؤوبة ودورها الفعال من أجل العدالة

"الحياة الجديدة":

الرئيس يعزي بوفاة اللواء طيار أحمد عمران واللواء طلال أبو زيد

"مركزية فتح": إخضاع شعبنا وحسم الصراع بقوة الإرهاب مجرد وهم

ارزيقات: 17 جريمة قتل و35 حالة وفاة جراء حوادث السير منذ مطلع العام الجاري

لجنة أممية: اسرائيل ستحاول ضم الضفة الغربية بشكل رسمي

اصابة شابين بالرصاص والدهس خلال اقتحام جنين ومخيم عسكر والاحتلال يعتدي على طفل ويعتقله في عرابة ويوقف العمل ببناء منزل ويستولي على حفار بمسافر يطا

الأسرى يمهلون إدارة سجون الاحتلال فرصة لاستكمال الحوار ومسيرة مركبات ووقفة إسناد للأسير دقة في باقة الغربية

"الأيام":

اشتباكات ومواجهات وإصابة مواطنين في اقتحامات لجنين وعسكر ونور شمس

"مركزية فتح": نتطلع إلى موقف مساند من عمقنا العربي بوقف ورفض التطبيع

الأسرى الإداريون يؤجلون إضرابهم إلى مطلع تموز

مسيرة مركبات ووقفة إسناد للأسير دقة في باقة الغربية

الاحتلال يعتدي على طفل ويعتقله في بلدة عرابة

الطيبة: تظاهرة وإغلاق شارع احتجاجا على سياسة الهدم والتضييق

دعوات للتصدي لمخطط احتلالي لإقامة منطقة صناعية على أراضي قرية صفا

اسرائيل: تجدد الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء للأسبوع الـ24