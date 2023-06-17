إصابات واعتقالات في مداهمات للاحتلال بالضفة الغربية

رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين واعتقل عدد آخر، فجر الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال لعدة مناطق من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن شاب أصيب بقدمه بعيار مطاطي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس عقب اقتحامها من قبل قوة إسرائيلية.

وداهمت تلك القوات العديد من المنازل والمحال التجارية رغم أنها كانت مغلقة، وصادرت تسجيلات كاميرات، وسط مواجهات مع الشبان الذين رشقوا تلك القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في كلية الهندسة إبراهيم مصطفى عابد من قرية تل في نابلس لدى مروره عن أحد الحواجز العسكرية الطيارة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في جنين، واندلعت مواجهات أدت لإصابة شاب بعيار مطاطي في اليد.

واعتقلت تلك القوات الأسير المحرر محمد يوسف عريدة، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته في بلدة عرابة.

وفي مخيم نور شمس بطولكرم، تسللت قوة خاصة تبعها تعزيزات عسكرية قبل أن يتم كشفها من قبل المقاومين الذين خاضوا معها اشتباكات مسلحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل 5 فلسطينيين ممن وصفهم بـ "المطلوبين" لقواته، منهم اثنين من جنين أحدهما من عرابة، و3 من حوسان في بيت لحم.