  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات واعتقالات في مداهمات للاحتلال بالضفة الغربية

الأحد 18 يونيو 2023 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات واعتقالات في مداهمات للاحتلال بالضفة الغربية



رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين واعتقل عدد آخر، فجر الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال لعدة مناطق من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن شاب أصيب بقدمه بعيار مطاطي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس عقب اقتحامها من قبل قوة إسرائيلية.

وداهمت تلك القوات العديد من المنازل والمحال التجارية رغم أنها كانت مغلقة، وصادرت تسجيلات كاميرات، وسط مواجهات مع الشبان الذين رشقوا تلك القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في كلية الهندسة إبراهيم مصطفى عابد من قرية تل في نابلس لدى مروره عن أحد الحواجز العسكرية الطيارة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في جنين، واندلعت مواجهات أدت لإصابة شاب بعيار مطاطي في اليد.

واعتقلت تلك القوات الأسير المحرر محمد يوسف عريدة، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته في بلدة عرابة.

وفي مخيم نور شمس بطولكرم، تسللت قوة خاصة تبعها تعزيزات عسكرية قبل أن يتم كشفها من قبل المقاومين الذين خاضوا معها اشتباكات مسلحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل 5 فلسطينيين ممن وصفهم بـ "المطلوبين" لقواته، منهم اثنين من جنين أحدهما من عرابة، و3 من حوسان في بيت لحم.

الأكثر قراءة اليوم

مع انسداد أفق التسوية.. مقترح إسرائيلي بإقامة "كونفدرالية" مع الفلسطينيين

نيويورك تايمز: بايدن يسعى لاتفاق تاريخي بين السعودية و"إسرائيل" مقابل هذه الشروط..

الأم التي قتلت طفلها وأكلت جثته: "أعدته إلى بطني"!

قناة عبرية: بروز ظاهرة خلال الأسابيع الأخيرة تقلق كبار المسؤولين الأمنيين في "إسرائيل"

هنغبي: هكذا ترى تل أبيب الصفقة المرتقبة بين واشنطن وطهران..

بلدية غزة تحذر من السباحة في البحر لمدة يومين

عاموس يادلين يحذر من توازن رعب وخطر يهدد "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

سلمان

تقرير عبري : 3 "ألغام" على طريق الاتفاق الإسرائيلي -السعودي

photo_2023-06-18_00-16-09

مقتل شابين وإصابة آخرين بإطلاق نار في بيت أمر

مع انسداد أفق التسوية.. مقترح إسرائيلي بإقامة "كونفدرالية" مع الفلسطينيين

للأسبوع الـ24.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

photo_2023-06-17_19-55-34

معاريف: هذا ما تخشاه "إسرائيل" من الاتفاق النووي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية