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الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية

الأحد 18 يونيو 2023 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية



رام الله / سما /

 تنبأت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية في ساعات الصباح، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح

غربية إلى شمالية غربية حفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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