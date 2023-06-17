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هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة

الأحد 18 يونيو 2023 02:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة



الخرطوم/سما/

أعلنت السعودية والولايات المتحدة يوم السبت أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفقوا على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 72 ساعة.

وقال بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية إن وقف إطلاق النار سيبدأ اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الأحد بتوقيت الخرطوم ولغاية يوم الأربعاء.

 

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على "الامتناع عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات خلال فترة وقف إطلاق النار".

وتابع البيان "أن الاتفاق تضمن كذلك الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار، كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان".

ودعا البيان الطرفين إلى "النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف". 

وذكر البيان أنه "في حال عدم التزام الطرفين بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، سيضطر المسهلان (الولايات المتحدة والسعودية) إلى النظر في تأجيل محادثات جدة".

وكان الأمريكيون والسعوديون قد حذروا السبت الماضي من أنهم قد يوقفون جهود الوساطة، في الوقت الذي تم فيه انتهاك العديد من الهدنات من قبل القائدين المتحاربين.

وفي التاسع من هذا الشهر وافق طرفا الصراع في السودان على هدنة قصيرة، وفق ما أعلنت الوساطة السعودية - الأمريكية.

ومنذ بدء النزاع في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أبرم الجانبان اتفاقات لوقف إطلاق النار، سرعان ما كان يتم خرقها.

وفي وقت سابق يوم السبت، قال وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، إن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل وستة آلاف مصاب سقطوا منذ تفجر الصراع في السودان في منتصف أبريل.

#السودان

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