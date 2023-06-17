معاريف: هذا ما تخشاه "إسرائيل" من الاتفاق النووي

القدس المحتلة/سما/

معاريف- بقلم تال ليف رام يقدر المسؤولون الأمنيون في “إسرائيل” أن هناك فرصة كبيرة للغاية للتوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، مع مخطط مشابه لما نشر في صحيفة نيويورك تايمز، كما تتذكرون، بعد التقارير التي تفيد بأن واشنطن وطهران أجرتا محادثات سرية في الأشهر الأخيرة ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه وفقًا للاتفاق الناشئ فإن إيران ستوافق على عدم تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 60٪، مقابل رفع الحظر عن تجميد أصول إيرانية.

يخشى المسؤولون الأمنيون في "إسرائيل"، من أن الأصول الإيرانية المجمدة والبالغة نحو عشرين مليار دولار والمتوقع الإفراج عنها في المرحلة الأولى مقابل تجميد تخصيب اليورانيوم ستؤدي إلى تحرير ميزانيات إيرانية إضافية لتمويل “الإرهاب” والسلاح لحزب الله وحماس والمنظمات الأخرى في المنطقة.

“النخبة” السياسية – الأمنية في “إسرائيل” منزعجة من حقيقة أن الأمريكيين لم يبلغوا “إسرائيل” عن الاتصالات والتقدم في طريق التفاهم من خلال المفاوضات التي أجرتها الولايات المتحدة مع إيران عبر عمان. ويؤكد مسؤولون في المنظومة الأمنية أنه عملياً في الوضع الراهن لا تؤثر “إسرائيل” على الاتفاقية التي تتم صياغتها وبنودها.

كما نُشر في “معاريف” ، فإن المنظومة الأمنية منزعجة للغاية من العلاقة الباردة بين إدارة بايدن وحكومة “نتنياهو” والقطيعة بين القيادة الذي يؤثر بشكل أكبر على قدرة “إسرائيل” على التأثير على الاتفاقية و دعم المصالح “الإسرائيلية” المتميزة.

في “إسرائيل”، لم يفاجأوا بما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” بخصوص الاتفاقية التي تتبلور بين إيران والولايات المتحدة والتي تتوافق مع التقييمات التي كانت في المنظومة الأمنية.

وتشير التقديرات في “إسرائيل” إلى أنه مقابل تجميد تخصيب اليورانيوم، سيقوم الأمريكيون بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمبلغ 20 مليار دولار. وفقًا لما نشر في صحيفة نيويورك تايمز فإن الولايات المتحدة مهتمة بنوع من الاتفاقية المؤقتة التي لن تُكتب كوثيقة رسمية لإيران، تتعهد إيران بعدم تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن 60٪، بل تمتنع أيضًا عن بيع الصواريخ الباليستية إلى روسيا وهذا على خلفية الحرب في أوروبا.

من ناحية أخرى، كما ذكرنا، ستفرج الولايات المتحدة الأصول الإيرانية مع الاستفادة من الاتفاقية المؤقتة لمحاولة التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران . في “إسرائيل” أعربوا عن معارضتهم لاتفاق مؤقت لكن تشير التقديرات إلى أن مصالح الولايات المتحدة وإيران تقود الآن إلى تحقيق هذا النوع من الاتفاق الذي لا يتطلب موافقة الكونجرس.

كما نُشر في صحيفة نيويورك تايمز أن إيران ستتعهد أيضًا بعدم مهاجمة المصالح الأمريكية في سوريا والعراق وستتعاون مع المفتشين النوويين الدوليين.

تعرب النخبة السياسية في “إسرائيل” عن معارضة شديدة لتوقيع اتفاق نووي مع الإيرانيين كما تمت صياغته، وبقدر ما هو معروف، في الوقت نفسه في قيادة الجيش وخاصة في شعبة الاستخبارات، هناك أيضًا مواقف أخرى تفضل إطار اتفاق مع جميع المشاكل التي فيه، يحد على الأقل من استمرار تقدم إيران نحو القنبلة كما تفعل اليوم في وضع لا يوجد فيه اتفاق.

الهدهد