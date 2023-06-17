اعتقال مستوطن اعتدى على شاب مقدسي كاد يتسبب بموته

القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، السبت، أنها اعتقلت مستوطنا متهما بالاعتداء على شاب فلسطيني، مما تسبب بإصابته بجروح خطيرة كادت تفقده حياته، في مدينة القدس قبل شهرين.

وقالت الشرطة، إن الحادثة وقعت قبل شهرين، عندما هاجم نفتالي هأعمر (21 عاما) ومستوطن آخر، شابا فلسطينيا داخل حديقة عامة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ومنذ ذلك الحين فرّ المستوطن إلى خارج "البلاد" وتم اعتقاله مساء أمس أثناء عودته في مطار اللد "بن غوريون".

وفي تفاصيل الحادثة، فقد هاجم المستوطنان الشاب الفلسطيني بقضيب حديدي وضربوه على رأسه مما تسبب بنزيف في الدماغ، اضطره للبقاء موصولا بأجهزة التنفس الإصطناعي لمدة أسبوع، إثر إصابته الخطيرة.



ومددت محكمة الصلح في القدس اعتقال المتهم لمدة أربعة ايام، وتوجه له النيابة تهمة محاولة القتل بدوافع عنصرية.