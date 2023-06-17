تظاهرة وإغلاق شارع في الطيبة احتجاجا على سياسة الهدم والتضييق

الطيبة/سما/

أغلق العشرات من المتظاهرين شارع 444 في مفرق الجلمة بمدينة الطيبة مساء اليوم، السبت، وذلك احتجاجا على سياسة الهدم والتضييق من قبل السلطات الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة التضييق على الأرض والمسكن، كما هتفوا شعارات تطالب السلطات الإسرائيلية بالكف عن ملاحقة أصحاب الأراضي والمزارعين.



وكانت السلطات الإسرائيلية قد سلمت في الشهرين الأخيرين المئات من الإنذارات للتحقيق قبل الإخلاء لأصحاب أراض من الطيبة والمنطقة، بالإضافة إلى غرامات مالية.

وجاءت التظاهرة اليوم بعد خطوات احتجاجية أقرتها لجنة الدفاع عن أراضي الطيبة واللجنة الشعبية، إذ كان آخرها تظاهرة احتجاجية على شارع 57 قرب قلنسوة الأسبوع الماضي.