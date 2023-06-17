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الجمعية الفلكية الفلسطينية تكشف موعد عيد الأضحى المبارك

السبت 17 يونيو 2023 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجمعية الفلكية الفلسطينية تكشف موعد عيد الأضحى المبارك



رام الله/سما/

كشفت الجمعية الفلكية الفلسطينية، اليوم السبت، عن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2023.

وقالت الجمعية في منشور عبر صفحتها على فيسبوك: "هلال شهر ذو الحجة يولد غدا الساعة07:37 صباحا، وعليه يكون عيد الأضحى يوم الأربعاء 28-6.


وتتحرى معظم الدول الإسلامية هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 يونيو 2023، الموافق 29 ذو القعدة 1444، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي.

وبناء على ذلك، وحسب مركز الفلك الدولي، فمن المتوقع أن يكون يوم الاثنين 19 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

#عيد الاضحى المبارك

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