وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع تطويرية بمحافظة نابلس

نابلس/سما/

افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم السبت، عدة مشاريع تطويرية في مجالات الطرق والكهرباء، والمباني العامة في محافظة نابلس بقيمة اجمالية بلغت 10.5 مليون شيقل.

وشملت المشاريع، افتتاح مشروع مدرسة سبسطية الثانوية المهنية المختلطة بقيمة 547 الف يورو، بتمويل من البنك الدولي عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ومشروع شارع مدرسة سبسطية، ومشروع طريق داخلية بتمويل من صندوق النقد العربي بإدارة البنك الإسلامي للتنمية – جدة، إضافة لافتتاح مشروع بناء وتشطيب مقر مجلس قروي زيتا - جماعين، ومشروع تركيب محول للكهرباء وكوابل للضغط العالي وأعمدة في بلدة برقة بتمويل من صندوق النقد العربي، ومشاريع طرق داخلية في كل من بلدات: (مجدل بني فاضل، ويتما، وكفر قليل، ودير شرف، وشارع المربعة في بلدة تل).

وتفقد الصالح مراحل سير العمل في مشروع الطريق الرابط بين عصيرة القبلية واماتين المرحلة الأولى، ومشروع تأهيل شارع عمان في مدينة نابلس، إضافة لتفقد منطقة المسعودية – برقة للاطلاع على أبرز الاحتياجات من المشاريع التي من شأنها تعزيز تواجد المواطنين فيها والتصدي للاطماع الاحتلالية والاستيطانية في المنطقة، وأوعز لطواقم الإدارة العامة للمشاريع وطواقم المديرية بدء العمل بتنفيذ مشاريع تطويرية في المنطقة لإحيائها.

وقال: إن مجموعة المشاريع الحيوية والمتنوعة تأتي ضمن مساعي الوزارة لدعم الهيئات المحلية وتمكينها وتعزيز قدراتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين تعزيزا لصمودهم وثباتهم.

وأكد الصالح أن الوزارة ستعمل في كافة المواقع والمناطق ولن تدخر أي جهد في سبيل تقديم يد العون والمساعدة للمجالس والبلديات للنهوض بواقع الهيئات المحلية وتطويرها، رغم الظروف الصعبة وقلة الامكانيات المالية، والتحديات التي تحول دون تحقيق تنمية محلية شاملة وفي مقدمتها سياسات الاحتلال وممارساته العنصرية بحق أبناء شعبنا.

واستمع لاحتياجات الهيئات المحلية من المشاريع التطويرية والتنموية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والتحديات التي تتعلق بأعمال الهيئات المحلية ومتابعاتها الحثيثة مع المواطنين والجهات ذات العلاقة والمؤسسات، وأوعز للطواقم في الوزارة والمديرية بمتابعة المشاريع والقضايا ووضع اولويات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

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