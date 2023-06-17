  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

تفاصيل لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في طهران

السبت 17 يونيو 2023 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في طهران



طهران/سما/

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، أنه أجرى محادثات إيجابية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، الذي يزور طهران حاليا، أنه سينقل للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك، إنه بحث مع عبد اللهيان تنفيذ الاتفاق الموقع في بكين، بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.


وأضاف وزير الخارجية السعودي: "تجمعنا مع إيران أواصر الأخوة وحسن الجوار".

وتابع: "أكدت للجانب الإيراني ضرورة أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وضرورة التعاون المشترك لصالح أمن واستقرار المنطقة، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

ومن جهة أخرى، أعلن عبد اللهيان أنه اتفق مع الأمير فيصل بن فرحان على تعزيز التعاون في مجالات عدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن البلدين يسعيان لنشر السلام والأمن بالمنطقة، ودعم العلاقات الاقتصادية.

وأضاف: "ناقشت مع وزير الخارجية السعودي الأمن الإقليمي في المنطقة".

#ايران #السعودية

الأكثر قراءة اليوم

"نحن نقترب من فلسطين".. صدمة لدى ركاب إسرائيليين على متن طائرة متجهة لمطار بن غوريون

"ممارسة الجنس على حدود مصر".. تحركات في الكنيست بعد مقتل الجنود الإسرائيليين

موقع عبري: هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي للهجوم على إيران

كهرباء غزة: الحصول على الموافقات الرسمية لمد خطوط الغاز إلى حدود القطاع

واللا العبري: محمد بن سلمان "مذهل" في التلاعب بخصومه

الأم التي قتلت طفلها وأكلت جثته: "أعدته إلى بطني"!

نيويورك تايمز: بايدن يسعى لاتفاق تاريخي بين السعودية و"إسرائيل" مقابل هذه الشروط..

الأخبار الرئيسية

هنغبي: هكذا ترى تل أبيب الصفقة المرتقبة بين واشنطن وطهران..

عاموس يادلين يحذر من توازن رعب وخطر يهدد كيان "إسرائيل"

651bb3f3-ee55-4673-81ab-a9092217ddd9

النخالة: المقاومة تقود "إسرائيل" نحو الدمار

photo_2023-06-17_14-05-13

نيويورك تايمز: بايدن يسعى لاتفاق تاريخي بين السعودية و"إسرائيل" مقابل هذه الشروط..

8d3aed124f4641bc9b89e77b5f4828551674219924

"كان": حكومة نتنياهو "استسلمت" للتفاهمات بين طهران وواشنطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية