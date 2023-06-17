حماس: تصاعد عمليات المقاومة بالضفة أفقد الاحتلال قدرته على الردع

غزة/سما/

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د.عبد اللطيف القانوع أن الحالة الثورية المتصاعدة في الضفة الغربية وعمليات المقاومة فيها وصمود شعبنا واستبساله، أفقد الاحتلال الصهيوني قدرته على تحقيق الردع، مُضيفًا أن ذلك شكّل ضربةً لمنظومته الأمنية والعسكرية التي يتغنى بها ويتسلح فيها.

وذكر القانوع في تصريحات صحفية، السبت 17 يونيو 2023، أن الكيان الصهيوني يعيش مشاكل وأزمات داخلية، ويواجه ساحات وجبهات متعددة للمقاومة في غزة والضفة والقدس ولبنان، وذلك في إطار معركة التحرير التي يخوضها شعبنا مع قوى المقاومة في المنطقة.

وأشار إلى أن الاحتلال الصهيوني سيظل عاجزًا وفاقدًا للأمن وغير قادر على تحقيق حالة الردع أمام استدامة الاشتباك وتزايد عمليات المقاومة وتصاعدها وتعدد جبهاتها وتعاظم قدرتها حتى دحره عن كامل أراضينا المحتلة.



