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ألمانيا: اكتشاف سيف "مذهل" عمره آلاف السنين

السبت 17 يونيو 2023 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا: اكتشاف سيف "مذهل" عمره آلاف السنين



وكالات/سما/

اكتشف مسؤولون في جنوب ألمانيا سيفا برونزيا عمره أكثر من 3 آلاف عام، محفوظا بشكل جيد لدرجة أنه لا يزال لامعا.

وقال ماتياس فايل مدير مكتب المحافظة على الآثار التاريخية في ولاية بافاريا، إن السيف الذي يعتقد أنه يعود إلى نهاية القرن الرابع عشر قبل الميلاد (منتصف العصر البرونزي) عثر عليه خلال عمليات التنقيب الأسبوع الماضي في بلدة نوردلينغن.

وبحسب صحيفة "غادريان" البريطانية، عثر على السيف في قبر يحتوي على عظام رجل وامرأة وفتى، بالإضافة إلى أشياء برونزية أخرى.

وقال فايل: "لا يزال السيف بحاجة إلى الفحص حتى يتمكن علماء الآثار لدينا من تصنيف هذا الاكتشاف بشكل أكثر دقة. لكن يمكننا القول بالفعل إن حالة الحفظ غير عادية. اكتشاف مثل هذا نادر جدا".

وأكد مكتب المحافظة على الآثار التاريخية في ولاية بافاريا، أنه "من غير المعتاد العثور على سيوف من تلك الفترة، لكنها ظهرت من تلال الدفن التي فتحت في القرن التاسع عشر أو كاكتشافات فردية"

#المانيا #سيف #اكتشافات

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