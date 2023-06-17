المغرب و"إسرائيل" تبحثان جلب العمال والتأشيرات والرحلات الجوية

الرباط/سما/

بحث وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، ونظيره الإسرائيلي موشي أربيل، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك في إطار زيارة غير محددة المدة بدأها الوزير الإسرائيلي للرباط الجمعة، وفق بيان للداخلية المغربية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية.



ويندرج "اللقاء ضمن إطار توطيد العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، والتي شهدت تقدما ملموسا منذ التوقيع في ديسمبر (كانون الأول) 2020، على الاتفاق الثلاثي (مغربي أمريكي إسرائيلي)"، وفق البيان.



وأضاف البيان أن لفتيت وأربيل بحثا وجهات النظر بشأن القضايا التي تدخل في نطاق صلاحيات الوزارتين ومجالات اختصاصهما.



كما شكل اللقاء مناسبة للتطرق إلى القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ذات البيان.

وبشأن تفاصيل الاجتماع، أوردت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الوزير الإسرائيلي ناقش مع نظيره المغربي ملف جلب عمال من المغرب إلى إسرائيل في مجال التمريض والبناء وسبل تسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين وزيادة عدد الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل.

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها في أقل من شهر لمسؤول إسرائيلي إلى المغرب، حيث سبقتها زيارة كل من مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس البرلمان (الكنيست) أمير أوحانا. كما زارت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف، الرباط، نهاية الشهر الماضي.



وفي 10 ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000.



وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية "إعلانا مشتركا" مع تل أبيب وواشنطن، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر احتجاجات وفعاليات مختلفة.