  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المغرب و"إسرائيل" تبحثان جلب العمال والتأشيرات والرحلات الجوية

السبت 17 يونيو 2023 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب و"إسرائيل" تبحثان جلب العمال والتأشيرات والرحلات الجوية



الرباط/سما/

بحث وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، ونظيره الإسرائيلي موشي أربيل، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك في إطار زيارة غير محددة المدة بدأها الوزير الإسرائيلي للرباط الجمعة، وفق بيان للداخلية المغربية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية.


ويندرج "اللقاء ضمن إطار توطيد العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، والتي شهدت تقدما ملموسا منذ التوقيع في ديسمبر (كانون الأول) 2020، على الاتفاق الثلاثي (مغربي أمريكي إسرائيلي)"، وفق البيان.


وأضاف البيان أن لفتيت وأربيل بحثا وجهات النظر بشأن القضايا التي تدخل في نطاق صلاحيات الوزارتين ومجالات اختصاصهما.


كما شكل اللقاء مناسبة للتطرق إلى القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ذات البيان.

وبشأن تفاصيل الاجتماع، أوردت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الوزير الإسرائيلي ناقش مع نظيره المغربي ملف جلب عمال من المغرب إلى إسرائيل في مجال التمريض والبناء وسبل تسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين وزيادة عدد الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل.

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها في أقل من شهر لمسؤول إسرائيلي إلى المغرب، حيث سبقتها زيارة كل من مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس البرلمان (الكنيست) أمير أوحانا. كما زارت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف، الرباط، نهاية الشهر الماضي.


وفي 10 ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000.


وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية "إعلانا مشتركا" مع تل أبيب وواشنطن، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.
وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر احتجاجات وفعاليات مختلفة.

#المغرب #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

"نحن نقترب من فلسطين".. صدمة لدى ركاب إسرائيليين على متن طائرة متجهة لمطار بن غوريون

مسؤول إسرائيلي: أسلحة أمريكية من أفغانستان تم رصدها بأيدي الفصائل بغزة

"ممارسة الجنس على حدود مصر".. تحركات في الكنيست بعد مقتل الجنود الإسرائيليين

موقع عبري: هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي للهجوم على إيران

كهرباء غزة: الحصول على الموافقات الرسمية لمد خطوط الغاز إلى حدود القطاع

واللا العبري: محمد بن سلمان "مذهل" في التلاعب بخصومه

هآرتس: بعد الهزيمة المذلة.. نتنياهو في أضعف فترات حكمه

الأخبار الرئيسية

651bb3f3-ee55-4673-81ab-a9092217ddd9

النخالة: المقاومة تقود "إسرائيل" نحو الدمار

photo_2023-06-17_14-05-13

نيويورك تايمز: بايدن يسعى لاتفاق تاريخي بين السعودية و"إسرائيل" مقابل هذه الشروط..

8d3aed124f4641bc9b89e77b5f4828551674219924

"كان": حكومة نتنياهو "استسلمت" للتفاهمات بين طهران وواشنطن

cyber2_autoOrient_i

قناة عبرية: بروز ظاهرة خلال الأسابيع الأخيرة تقلق كبار المسؤولين الأمنيين في "إسرائيل"

10992028_0_259_872_491_0_x-large

الاحتلال يبرم صفقة بيع 200 دبابة ميركافا قديمة لدولتين أجنبيتين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية