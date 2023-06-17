فريق "طواف فلسطين للدراجات الهوائية" يصل إلى رام الله

رام الله/سما/

وصل فريق "طواف فلسطين الأول للدراجات الهوائية"، اليوم السبت، إلى محافظة رام الله والبيرة.

وكان في استقبال أعضاء الفريق محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، بحضور رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، وكان قد انطلق من محافظة جنين، تحت شعار: "فلسطين ع "البسكليت" من شمالها إلى جنوبها"، بمشاركة 40 دراجا من عدة محافظات.

ويأتي هذا الطواف بتنظيم من الاتحاد الفلسطيني للدراجات الهوائية، وفريقي "فلسطين عالبسكليت" و"خليل الرحمن" للدراجات الهوائية.

وأكدت غنام أن طواف فلسطين يحمل العديد من الرسائل للاحتلال ولكل العالم أن شعبنا صامد على ارضه، ويواجه الاحتلال بكل الوسائل والطرق، ومنها الرياضة التي تحقق إنجازات عظيمة في معركة الوجود والحرية التي يخوضها شعبنا.

وأضافت، لقد قطع الفريق مسافات بعيدة من جنين وحتى رام الله والبيرة، لكن التحدي الاكبر هو غدا، وسيشق طريقه نحو محافظة الخليل مرورا بشارع وادي النار، الذي يجبرنا الاحتلال على السير فيه بدلا من الطريق المباشر عبر القدس العاصمة.

وأشارت غنام الى أن طواف فلسطين يؤكد لكل دراجي واحرار العالم حق شعبنا في التنقل بحرية عبر شوارعه، وشوارع القدس المحتلة التي يمنعنا هذا المحتل من دخولها.

بدوره، شكر حرب، المحافظ غنام، على دعمها للرياضة وخاصة رياضة الدراجات الهوائية، مشيدا بكافة المشاركين بفريق طواف فلسطين الذين يؤكدون أن شعبنا باق على ارضه ولن ينجح الاحتلال في كسر ارادته رغم الصعوبات والعقبات التي يفرضها على الارض .

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