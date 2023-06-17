  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النخالة: المقاومة تقود "إسرائيل" نحو الدمار

السبت 17 يونيو 2023 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة: المقاومة تقود "إسرائيل" نحو الدمار



طهران/سما/

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم السبت، أن “جبهة المقاومة، بدعم من إيران، قادت إسرائيل إلى عملية الانجراف نحو الدمار”.

ونقلت وكالة “مهر” للأنباء الإيرانية عن النخالة قوله خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف صباح اليوم في طهران، إن “جبهة المقاومة وبدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادت العدو الصهيوني إلى عملية الانجراف نحو الدمار”.

وأضاف أن “الجمهورية الإسلامية أكثر استقرارًا من أي وقت مضى في مواجهة ضغوط الدول المختلفة”، مشيرا إلى أنه “في الحرب الأخيرة، تم ممارسة الكثير من الضغوط علينا من قبل الكيان الصهيوني، هاجم وقصف العدو المنازل السكنية لكننا تمكنا من مقاومة هذه الحرب”.

ولفت إلى أن “المقاومة في الضفة الغربية لم تتوقف وما زلنا نشهد استمرار المقاومة في جنين ومدن أخرى في هذه المنطقة”، وقال: “اليوم العدو الصهيوني مضطر لإرسال 60 ألف جندي لحماية مستوطناته على حدود الضفة”.

بدوره، أوضح قاليباف أن “فلسطين اليوم هي النقطة الأولى لجبهة المقاومة وأهم قضية للعالم الإسلامي”، مضيفا أن “جميع المناطق المحتلة أصبحت اليوم غير آمنة للكيان الصهيوني”.

وشدد على الوحدة وتطوير القدرات للاقتراب من النصر النهائي يوما بعد يوم، قائلا: “سنرى قريبًا وجه جبهة المقاومة أقوى مما كان عليه في الماضي”.

#اسرائيل #ايران

الأكثر قراءة اليوم

"نحن نقترب من فلسطين".. صدمة لدى ركاب إسرائيليين على متن طائرة متجهة لمطار بن غوريون

مسؤول إسرائيلي: أسلحة أمريكية من أفغانستان تم رصدها بأيدي الفصائل بغزة

"ممارسة الجنس على حدود مصر".. تحركات في الكنيست بعد مقتل الجنود الإسرائيليين

موقع عبري: هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي للهجوم على إيران

كهرباء غزة: الحصول على الموافقات الرسمية لمد خطوط الغاز إلى حدود القطاع

واللا العبري: محمد بن سلمان "مذهل" في التلاعب بخصومه

هآرتس: بعد الهزيمة المذلة.. نتنياهو في أضعف فترات حكمه

الأخبار الرئيسية

photo_2023-06-17_14-05-13

نيويورك تايمز: بايدن يسعى لاتفاق تاريخي بين السعودية و"إسرائيل" مقابل هذه الشروط..

8d3aed124f4641bc9b89e77b5f4828551674219924

"كان": حكومة نتنياهو "استسلمت" للتفاهمات بين طهران وواشنطن

cyber2_autoOrient_i

قناة عبرية: بروز ظاهرة خلال الأسابيع الأخيرة تقلق كبار المسؤولين الأمنيين في "إسرائيل"

10992028_0_259_872_491_0_x-large

الاحتلال يبرم صفقة بيع 200 دبابة ميركافا قديمة لدولتين أجنبيتين

تدريبات

الجيش الإسرائيلي يُنهي تدريبات عسكرية تُحاكي التصدي لاجتياح "حزب الله" لمناطق الجليل (صور)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية